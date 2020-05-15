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تفاصيل اجتماع تطبيعية الكرة مع رابطة المدربين

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وقال الناطق الاعلامي للهيأة التطبيعية هشام محمد في بيان لاتحاد الكرة إن "الاجتماع ، يعد امتداداً لسلسلة اللقاءات التي تعقدها التطبيعية مع مختلف مفاصل اللعبة، لاتخاذ القرارات المناسبة التي تصب في المصلحة العامة للكرة العراقية".

وأضاف "من الامور المهمة التي تم تداولها في الاجتماع، التفاصيل المتعلقة بدور الرابطة، وآلية عملها وأهدافها، وخصص الجانب الاوسع من الاجتماع لمناقشة النظام الداخلي الذي سوف يحدد جميع خطوات العمل في الفترة المقبلة".

وطالب أعضاء رابطة المدربين، بضرورة "إعادة النظر ببعض القرارات، التي كانت تشكل عائقاً في اداء مهامهم، وتواجدهم الفعلي، كشريحة مهمة في الوسط الرياضي".

من جانبه أكد رئيس التطبيعية اياد بنيان "حرص الهيأة على تقديم الدعم الكامل للرابطة ولجميع المدربين، ومساندتهم والوقوف بجانبهم لتحقيق الاهداف المرجوة ، والعمل على تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية الضيقة.".


واوضح "تواصلنا مستمر مع الجهات الرسمية، والاتحادين الدولي والاسيوي ، لايجاد الحلول التي تسهم في تصحيح الاخطاء وتخفيف الاعباء المتراكمة على اركان اللعبة كافة".

واختتم بنيان "سنواصل الاجتماعات لتدارس وتبادل وجهات النظر والافكار والطروحات ،لاتخاذ القرارات المناسبة والتأسيس بصورة مدروسة وسليمة للمرحلة المقبلة التي لابد ان تحتضن الجميع بعيدا عن سياسة الاقصاء والتهميش".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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