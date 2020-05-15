تفاصيل اجتماع تطبيعية الكرة مع رابطة المدربين

وأضاف "من الامور المهمة التي تم تداولها في الاجتماع، التفاصيل المتعلقة بدور الرابطة، وآلية عملها وأهدافها، وخصص الجانب الاوسع من الاجتماع لمناقشة النظام الداخلي الذي سوف يحدد جميع خطوات العمل في الفترة المقبلة".
وطالب أعضاء رابطة المدربين، بضرورة "إعادة النظر ببعض القرارات، التي كانت تشكل عائقاً في اداء مهامهم، وتواجدهم الفعلي، كشريحة مهمة في الوسط الرياضي".
من جانبه أكد رئيس التطبيعية اياد بنيان "حرص الهيأة على تقديم الدعم الكامل للرابطة ولجميع المدربين، ومساندتهم والوقوف بجانبهم لتحقيق الاهداف المرجوة ، والعمل على تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية الضيقة.".
واوضح "تواصلنا مستمر مع الجهات الرسمية، والاتحادين الدولي والاسيوي ، لايجاد الحلول التي تسهم في تصحيح الاخطاء وتخفيف الاعباء المتراكمة على اركان اللعبة كافة".
واختتم بنيان "سنواصل الاجتماعات لتدارس وتبادل وجهات النظر والافكار والطروحات ،لاتخاذ القرارات المناسبة والتأسيس بصورة مدروسة وسليمة للمرحلة المقبلة التي لابد ان تحتضن الجميع بعيدا عن سياسة الاقصاء والتهميش".
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