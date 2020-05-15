مقتل مدني بهجوم باسلحة كاتمة شمالي بغداد

افاد مصدر امني، الجمعة، بمقتل مدني بهجوم باسلحة كاتمة شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني بالقرب من منزله على طريق الشط ضمن قضاء الطارمية".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الحادث اسفر عن مقتل المدني في الحال".