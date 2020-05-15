الياسري: النجف خالية من فايروس كورونا

وقال الياسري في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الزائرة الوافدة إلى المحافظة يوم امس، ظهرت نتيجة تحليلها وتبين انها غير مصابة بالفيروس".

وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق، من اليوم الجمعة، عن تسجيل 50 حالة إصابة بفيروس كورونا، وتماثل 61 حالة للشفاء.

