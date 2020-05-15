أكد محافظ النجف لؤي الياسري، الجمعة، أن المحافظة خالية من فايروس كورونا.
وقال الياسري في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الزائرة الوافدة إلى المحافظة يوم امس، ظهرت نتيجة تحليلها وتبين انها غير مصابة بالفيروس".
وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق، من اليوم الجمعة، عن تسجيل 50 حالة إصابة بفيروس كورونا، وتماثل 61 حالة للشفاء.
وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق، من اليوم الجمعة، عن تسجيل 50 حالة إصابة بفيروس كورونا، وتماثل 61 حالة للشفاء.
كانت هذه تفاصيل خبر الياسري: النجف خالية من فايروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.