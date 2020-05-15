الصحة العالمية: اللقاح والدواء لن ينهيا جائحة كورونا إذا لم نضمن توزيعهما بعدل

قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، إن اللقاح والدواء لن ينهيا جائحة كورونا إذا لم يوزعا بعدل على الجميع. وأضاف في إحاطته اليومية أن العلماء والباحثين يعملون بسرعة فائقة لإيجاد حلول لمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا. وتابع "إن نماذج السوق التقليدية لن توفر (الدواء واللقاح) كما يلزم للعالم بأسره".

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