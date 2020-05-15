النزاهة تعلن احباط محاولتين للتهريب وضبط معمل لحفر الآبار بموانئ البصرة

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الفريق الأول، الذي انتقل إلى ميناء خور الزبير، تمكن من ضبط معملٍ لحفر الآبار النفطية تابعٍ لإحدى الشركات الهندية متروكاً على أرضيَّة الميناء منذ عام 2005"، موضحة "عدم جباية أية أجورٍ أو عوائد منه".وأكدت الدائرة أن "ملاكات المديرية قامت بتنفيذ عمليةٍ منفصلةٍ في الميناء أسفرت عن ضبط (26) سيارة مختلفة الأنواع والموديلات عائدة لشركة ألمانية في أحد أرصفة الميناء لم يتم استيفاء أية عوائد أو أجور منها.

وأضافت أن "فريق عمل آخر انتقل إلى ميناء أم قصر الشمالي وتمكن من إحباط محاولةٍ لتهريب (12) سيارة دون الموديل؛ كونها ممنوعة من الدخول إلى العراق، كانت معدة للتهريب داخل ثلاث حاوياتٍ حديديَّةٍ"، لافتة إلى "وجود تلاعبٍ في التصاريح الگمرگية للحاويات التي ذُكِرَ فيها أنها مُحمَّلة بمواد منزلية وملابس وقواطع خشب".



وأوضحت الدائرة أنه "تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليةٍ بالمضبوطات في العمليات التي نُفِّذَت بناءً على مذكرات ضبط قضائية، وعرضها على السادة قضاة محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في البصرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة".