النزاهة تعلن احباط محاولتين للتهريب وضبط معمل لحفر الآبار بموانئ البصرة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الجمعة، عن تنفيذها ثلاث عمليات ضبط في ميناءي خور الزبير وأم قصر الشمالي، مؤكدة ضبط معملٍ لحفر الآبار النفطية متروكاً، وحاوياتٍ وسيَّاراتٍ تمَّ إدخالها خلافاً للقانون.
وأكدت الدائرة أن "ملاكات المديرية قامت بتنفيذ عمليةٍ منفصلةٍ في الميناء أسفرت عن ضبط (26) سيارة مختلفة الأنواع والموديلات عائدة لشركة ألمانية في أحد أرصفة الميناء لم يتم استيفاء أية عوائد أو أجور منها.
وأضافت أن "فريق عمل آخر انتقل إلى ميناء أم قصر الشمالي وتمكن من إحباط محاولةٍ لتهريب (12) سيارة دون الموديل؛ كونها ممنوعة من الدخول إلى العراق، كانت معدة للتهريب داخل ثلاث حاوياتٍ حديديَّةٍ"، لافتة إلى "وجود تلاعبٍ في التصاريح الگمرگية للحاويات التي ذُكِرَ فيها أنها مُحمَّلة بمواد منزلية وملابس وقواطع خشب".
وأوضحت الدائرة أنه "تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليةٍ بالمضبوطات في العمليات التي نُفِّذَت بناءً على مذكرات ضبط قضائية، وعرضها على السادة قضاة محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في البصرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة".
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