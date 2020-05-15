لفت النائب اللواء جميل السيد إلى حديث رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي أمس النائب السابق وليد جنبلاط على احدى المحطات التلفزيونية، حين قال الأخير" أنا لم أتكلم مع الرئيس بالتعيينات، والذي يتكلم بملف التعيينات هو فريق سياسي مدعوم من ضابط لبناني سابق من أيام أحبابي خدام والشهابي"!
وشدد اللواء السيد في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "أكيد أننا لسنا من يطرق كل الأبواب حتى نعيّن فليحان في مصرف لبنان وشقير بأسواق المال وكيوان بالشرطة ومكان وليد عمّار بالصحّة، مشكلتك مع المير".
كانت هذه تفاصيل خبر السيد: لسنا من يطرق الأبواب للتعيينات يا "بيك" ومشكلتك مع "المير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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