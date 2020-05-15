السيد: لسنا من يطرق الأبواب للتعيينات يا "بيك" ومشكلتك مع "المير"

لفت النائب اللواء ​جميل السيد​ إلى حديث رئيس ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ أمس النائب السابق ​وليد جنبلاط​ على احدى المحطات التلفزيونية، حين قال الأخير" أنا لم أتكلم مع الرئيس ب​التعيينات​، والذي يتكلم بملف التعيينات هو فريق سياسي مدعوم من ضابط لبناني سابق من أيام أحبابي خدام والشهابي"!

وشدد اللواء السيد في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "أكيد أننا لسنا من يطرق كل الأبواب حتى نعيّن فليحان في ​مصرف لبنان​ وشقير بأسواق المال وكيوان ب​الشرطة​ ومكان وليد عمّار بالصحّة، مشكلتك مع المير".