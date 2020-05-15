مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: سنعاود الجباية وكلفة إدارة المنشآت ضخمة

أشار مدير عام ​مؤسسة مياه لبنان الجنوبي​ وسيم ضاهر، إلى أن "المؤسسة تؤمن ادارة وتشغيل وصيانة اكثر من 900 منشأة مياه، واكثر من مليونين وسبعمئة الف متر من الشبكات والتمديدات في ​جنوب لبنان​، وذلك بهدف ضمان استمرار التغذية بالمياه"، لافتًا الى ان "كل هذه المنشآت تعمل على الطاقة، وهذا ما يرتب اعباء مالية ضخمة على المؤسسة".

وأوضح ضاهر أنه "صحيح ان وظيفة المؤسسة توفير المياه، لكن بالتأكيد فان شبكتها تحتاج الى المازوت لا الماء لكي تعمل، منوّهًا بأن "المؤسسة تعتمد في تمويلها على الاشتراكات فحسب، وعليه ستعاود الجباية، وان فرقها ستتوجه الى المدن والبلدات كافة الواقعة ضمن نطاق استثمارها لتحصيل الاشتراكات". وذكّر بأن "فصل الصيف يضاعف من مجهود المؤسسة لتأمين استمرار التغذية بالمياه".

كما تمنى على جميع المشتركين "التعاون وتسديد المستحقات انطلاقاً من مبدأ التكافل الاجتماعي واستمرارية عمل المؤسسات، وتجنباً للوصول الى مرحلة يكون من الصعب خلالها استمرار التغذية بالمياه"، مذكّرًا المواطنين بأنه "سبق للمؤسسة ان قدمت وتقدم مجموعة من التسهيلات لتسديد المستحقات عن العام 2020 عبر 4 اقساط فصلية لا تتعدى الـ 75 ألف ليرة لبنانية كل 3 أشهر، بالاضافة لتقسيط المتأخرات لفترات تصل الى 36 شهراً والاعفاء من الغرامات".

ودعا ضاهر "للاستفادة من تخفيض رسم تأسيس الاشتراك الجديد من 620 ألف ليرة إلى 353 ألف والمبادرة الى تسوية اوضاعهم".