سقوط 3 جرحى في إطلاق نار خلال اشكال عائلي في الصرفند

وقع اشكال في ​ميناء الصيادين​ في ​الصرفند​ الجنوبية بين عائلتين وتطور الى ​اطلاق نار​ وادى الى إصابة 3 أشخاص بجروح طفيفة نقلوا على اثرها الى ​مستشفى​ علاء الدين فيما فر مطلق النار الى جهة مجهولة. وأدى الاشكال الى احتراق 3 سيارات تابعة لمطلق النار عملت سيارات الإطفاء على اخمادها.

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