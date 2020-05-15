الصحة العالمية: نحذر من متلازمة تصيب الأطفال جراء كورونا

حذرت منظمة ​الصحة​ العالمية من متلازمة تصيب ​الأطفال​ جراء فيروس ​كورونا​، حيث لم تحدد المنظمة طبيعة هذه المتلازمة أو تفاصيل عنها.

ومنذ بعض الوقت أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل أول حالة وفاة لطفل يبلغ من العمر 9 سنوات، بدت عليه أعراض شبيهة بمرض "كاواساكي"، ويُرجح أنها مرتبطة بفيروس كورونا المستجد. وأظهرت تقارير طبية أن "الطفل توفى بسبب تلف عصبى"، وتعد وفاة طفل بهذه الظروف أول حالة في فرنسا.

وأفاد أطباء بأن "الأعراض التي بدت عليه تمت معاينتها أيضا لدى أطفال صغار كانوا على اتصال بمصابين بفيروس كورونا "كوفيد 19".