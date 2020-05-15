حذرت منظمة الصحة العالمية من متلازمة تصيب الأطفال جراء فيروس كورونا، حيث لم تحدد المنظمة طبيعة هذه المتلازمة أو تفاصيل عنها.
ومنذ بعض الوقت أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل أول حالة وفاة لطفل يبلغ من العمر 9 سنوات، بدت عليه أعراض شبيهة بمرض "كاواساكي"، ويُرجح أنها مرتبطة بفيروس كورونا المستجد. وأظهرت تقارير طبية أن "الطفل توفى بسبب تلف عصبى"، وتعد وفاة طفل بهذه الظروف أول حالة في فرنسا.
وأفاد أطباء بأن "الأعراض التي بدت عليه تمت معاينتها أيضا لدى أطفال صغار كانوا على اتصال بمصابين بفيروس كورونا "كوفيد 19".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية: نحذر من متلازمة تصيب الأطفال جراء كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.