وزير الصحة البرازيلي يستقيل من منصبه بعد أقل من شهر على توليه مهامه

أفاد المكتب الإعلامي لوزير الصحة البرازيلي نيلسون تيتش، بأن الوزير قدم طلبًا رسميًا للاستقالة من منصبه، وسيعقد في وقت لاحق مؤتمرًا صحفيًا لتوضيح قراره".
وتأتي استقالة تيتش بعد مرور أقل من شهر على توليه مهام وزير الصحة البرازيلي، في الوقت الذي تحولت فيه البلاد إلى إحدى أكبر بؤر لتفشي فيروس كورونا المستجد في العالم. ويختلف تيتش في نقاط كثيرة مع الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، بشأن سبل التعامل مع الجائحة، والتي سبق أن قلل زعيم البلاد من خطورتها.
وتعتبر البرازيل حاليا الدولة السادسة عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بـ206507 حالات مسجلة، والسادسة من حيث حصيلة ضحايا الجائحة بـ14131 حالة وفاة.
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