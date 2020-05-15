أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل أول حالة وفاة لطفل يبلغ من العمر 9 سنوات، بدت عليه أعراض شبيهة بمرض "كاواساكي"، ويُرجح أنها مرتبطة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وأظهرت تقارير طبية أن "الطفل توفى بسبب تلف عصبى"، وتعد وفاة طفل بهذه الظروف أول حالة في فرنسا.
من جهتهم، أفاد أطباء بأن "الأعراض التي بدت عليه تمت معاينتها أيضا لدى أطفال صغار كانوا على اتصال بمصابين بفيروس كورونا "كوفيد 19".
ويعتبر مرض"كواساكى" الذي يصيب عادة الأطفال، من أشرس الأمراض التى تصيب الأوعية الدموية، خاصة الشرايين التاجية، وقد يسبب الوفاة إذا لم يتم علاجه، ومن أهم أعراض كواساكى الحمى، واحمرار العينين والشفتين واللسان، بشكل كبير للغاية.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة طفل فرنسي بأعراض شبيهة بمرض "كاواساكي" وترجيحات بارتباطها بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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