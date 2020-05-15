وفاة طفل فرنسي بأعراض شبيهة بمرض "كاواساكي" وترجيحات بارتباطها بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل أول حالة وفاة لطفل يبلغ من العمر 9 سنوات، بدت عليه أعراض شبيهة بمرض "كاواساكي"، ويُرجح أنها مرتبطة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

وأظهرت تقارير طبية أن "الطفل توفى بسبب تلف عصبى"، وتعد وفاة طفل بهذه الظروف أول حالة في ​فرنسا​.

من جهتهم، أفاد أطباء بأن "الأعراض التي بدت عليه تمت معاينتها أيضا لدى أطفال صغار كانوا على اتصال بمصابين بفيروس كورونا "كوفيد 19".

ويعتبر مرض"كواساكى" الذي يصيب عادة الأطفال، من أشرس الأمراض التى تصيب الأوعية الدموية، خاصة الشرايين التاجية، وقد يسبب الوفاة إذا لم يتم علاجه، ومن أهم أعراض كواساكى الحمى، واحمرار العينين والشفتين واللسان، بشكل كبير للغاية.