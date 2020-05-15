تسجيل 747 إصابة جديدة وحالتي وفاة بكورونا في الإمارات

أعلنت ​وزارة الصحة​ في ​الإمارات العربية​ اليوم الجمعة، عن تسجيل 747 إصابة جديدة وحالتي وفاة ب​فيروس كورونا​ المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت الصحة الإماراتية في بيان أن العدد الكلي لحالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع في الإمارات إلى 21831 حالة، أما عدد الوفيات الإجمالي فأصبح 210 حالات وفاة".

وأجرت الوزارة أكثر من 38 ألف فحصا جديدا، ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات للكشف عن المصابين بوباء ​كوفيد 19​ والمخالطين لهم.وسجلت الصحة الإماراتية 398 حالة شفاء، ليصبح العدد الكلي لهذه الحالات 7328.