شكرا لقرائتكم خبر عن سيد درويش يقود المظاهرات بـ " الحنطور" في وثائقيات شريف عارف "حقيقة في دقيقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض الكاتب الصحفي شريف عارف اليوم في حلقاته الوثائقية "حقيقة في دقيقة" على مواقع التواصل الاجتماعي في رمضان، جانباً من رحلة فنان الشعب سيد درويش وخاصة دوره الابداعي في ثورة 1919.

يقول الكاتب شريف عارف إن الكاتب الكبير بديع خيري أحد رفقاء كفاحه يسرد واقعة خطيرة وهي قيادة المظاهرات الشعبية بـ " الحنطور" قائلاً : " لا يمكن أن أنسى صورة سيد درويش، وهو واقف فى إحدى عربات الحنطور فى ميدان الأزهر أبان ثورة عام 1919 ينشد أناشيده الوطنية فى حماس مشتعل وخلفة ألوف الناس يرددون اللحن معه ويعرضون صدورهم لرصاص الانجليز ، وتجمع عدد كبير فى العربة فتحطمت إحدى عجلاتها , وأخرج سيد درويش محفظته من جيبه وحاول أن يقدم للحوذى تعويضاً منا , ولكن هذا الحوذي وهو رجل بسيط قال محتجا :

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- كيف تفعل هذا يا سيد ... إننا هنا نعرض صدورنا لرصاص الانجليز أعلاء لكلمة وطننا ونعرض أرواحنا للدمار ...فهل تعطينى تعويضا عن عجلة تحطمت لا . لا. يا سيد ...

يذكر أن شريف عارف هو كاتب صحفي بصحيفة " المصري اليوم"، ورئيس اللجنة النوعية للإعلام بحزب الوفد، وصدرت له عشرة مؤلفات سياسية ووثائقية أبرزها " الاخوان في ملفات البوليس السياسي" و" 26 يناير ..حريق القاهرة مدبرون ومنفذون" ، وحصد عدد كبير من جوائز العمل الصحفي، ونال تكريمات من عدة جهات بحثية. كما أشرف خلال العام الماضي على مشروع توثيق مئوية ثورة 1919، وحقق في المجلد التذكاري والفيلم الوثائقي" الثورة الأم" بهذه المناسبة .¬¬