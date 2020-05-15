برلماني يطالب بتكثيف الوعي بتدابير كورونا ومخاطر السرعات الجنونية مع العيد

وأكد عضو مجلس النواب، فى بيان له، علي ضرورة التوعية بتدابير كورونا على جموع المواطنين والتى تمثل ضرورة مهمة من ارتداء الكمامة وتحقيق التباعد الاجتماعي، والتى لا تقل أهمية أيضا عن ضرورة الحذر من السرعات الجنونية لسائقي السيارات وأصحابها ومن ثم وقوع العديد من الحوادث التي تزهق أرواح المواطنين، والتي دائما ما تشهدها هذه الأيام من كل عام، نتيجة السرعات الجنونية على الطرق المختلفة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن تدابير كورونا والحوادث في عيد الفطر، مع تنقلات وتحركات المصريين، بين المحافظات وبعضها البعض تحتاج للوعي الكامل من جموع المواطنين، وعدم التقصير أو التخاذل في حقوق أنفسهم، التي من شأنها ان تتسبب في العديد من الضحايا من كورونا أو السرعات الجنونية على الطرق المختلفة.

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وأكد " طلعت " علي أن المرحلة التي تمر بها البلاد، تحتاج للوعي الحقيقي من الجميع وعدم التخاذل والاستهتار، واصبح الخروج من هذه التحديات ومواجهتها مسؤوليتنا جميعا وعلينا أن نعي ونجتهد من أجل المرور منها بأقل التداعيات السلبية.