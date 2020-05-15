السينما زمن كورونا.. الفرجة مشتركة كل من سيارته

تعود الروح إلى السينما في إيطاليا من الجديد بطريقة مبتكرة، عبر مشروع “سينما درايف” في احترام تام للتباعد الاجتماعي، في ظل خطر فيروس كورونا.

ويتم إطلاق مشروع “سينما- درايف” بالتعاون بين قطاع السينما، والسمعيات، والبصريات في إيطاليا، وشبكة من العارضين بغرض توفير فرصة الاستمتاع بالسينما من جديد دون الاخلال بضرورة التباعد الاجتماعي.

ويقوم مشروع ”سينما-درايف” على تحويل العديد من الفضاءات العامة، والمواقع إلى أماكن عرض بشاشات ضخمة، لمشاهدة الأفلام السينمائية من داخل السيارات.

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ونشر موقع “greenme” الإيطالي أن المشروع، سيتم إطلاقه، في شهر يونيو المقبل، في العديد من البلديات في العاصمة روما، وتتم، حاليا، دراسة قدرة استيعاب الساحات، أو مواقف السيارات الكبيرة لعدد السيارات، التي يمكن استضافتها من دون المس بالسلامة، أو التباعد بين السيارة، والأخرى.

ويتم اللجوء لمشاهدة الأفلام السينمائية من داخل السيارات إلى محطات راديو محلية، يتم الاتفاق معها لبث العروض على تردداتها، ليتمكن المشاهد من سماع الصوت بسيارته تزامنا مع عرض الصورة في شاشة ضخمة.

وتتوفر تذاكر حضور عروض “سينما درايف” على الأنترنت حصرا، بغرض تجنب التجمع في شبابيك التذاكر، بينما يفترض الحرص على التباعد.