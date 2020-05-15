إسبانيا تمدد حظر دخول الأجانب إلى منتصف يونيو وتحدد الاستثناءات

أعلنت إسبانيا، اليوم الجمعة، عن تمديد القيود المفروضة على دخول المسافرين، القادمين إليها من خارج الاتحاد الأوربي، حتى يوم 15 يونيو المقبل.

وبموجب القرار الوزاري، الذي نشرته وزارة الداخلية الإسبانية، اليوم، في الجريدة الرسمية، يتم تمديد تطبيق إجراء الحظر المؤقت، الذي اعتمدته الدول الأعضاء في المجلس الأوربي في يوم 17 مارس الماضي، للحد من انتشار فيروس كورونا.

ووفقا للقرار الوزاري نفسه، سيُرفض دخول جميع المواطنين من خارج الاتحاد الأوربي، باستثناء المواطنين “الذين يتوجهون إلى مكان إقامتهم”، والأشخاص، الذين لديهم تأشيرة طويلة الأجل صادرة عن إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي، والعمال العابرين للحدود، والعاملين بالقطاع الصحي، وعمال قطاع نقل البضائع، وأعضاء السلك الدبلوماسي، والأشخاص، الذين يتمكنون من إثبات أسباب شخصية قاهرة تبرر السفر إلى إسبانيا.

يذكر أن إسبانيا لم ترحل إلا عددا قليلا من مواطنيها العالقين في المغرب، وتستعد لترحيل المزيد، عبر رحلة بحرية ينتظر أن تنطلق بداية الأسبوع المقبل.

وبدأت إسبانيا في عدد من أقاليمها، بتخفيف قيود الإغلاق، التي فرضتها، بسبب كورونا، إلا أن إجراءات التخفيف لم تشمل العاصمة مدريد.