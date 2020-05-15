بعد الوفاة المأساوية لمغربية بمليلية المحتلة..المغاربة العالقون في بلدان العالم يحتجون الأربعاء المقبل

بعد الوفاة المأساوية لإحدى المواطنات المغربيات العالقات في مليلية المحتلة؛ أعلن المغاربة العالقون في بلدان العالم، تنظيم وقفة احتجاجية ثانية لهم، يوم الأربعاء المقبل، احتجاجا على ما أسموه “تخلي الحكومة المغربية عنهم”.

وكشف المغاربة العالقون في بلدان العالم، في بيان لهم، توصل “اليوم 24″، بنسخة منه، أنهم يعيشون في وضع متأزم، نتجت عنه وفاة إحدى المواطنات المغربيات العالقات ي مليلية المحتلة، أمس الخميس، في ظروف حاطة من الكرامة الإنسانية.

وأوضح المصدر نفسه أن وفاة شابة مغربية، كانت قيد حياتها عالقة في مليلية المحتلة، تترجم مدى استخفاف الحكومة بحياة المغاربة العالقين، وتركها إياهم يعيشون ظروفا فاقت قسوتها طاقة البشر في عدد من مناطق العالم.

وحمل المغاربة العالقون في بلدان العالم الحكومة “مسؤولية الوضع، الذي يوجدون فيه وما نجم عنه من تداعيات مأساوية على حياتهم ونفسيتهم، ووضعهم المهني، والاجتماعي”.

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وطالب البيان نفسه “مجلس النواب كمؤسسة لها حق الرقابة على العمل الحكومي أن تمارس صلاحياتها لحث الحكومة على تحمل مسؤولياتها وترحيل العالقين في أقرب وقت”.

وكانت شابة مغربية قد لقيت حتفها، أمس، داخل ملجأ للمشردين، بعدما وجدت نفسها عالقة في مليلية المحتلة من دون مأوى.

ونقلت صحيفة “لافانغارديا” الإسبانية، اليوم، أن شابة مغربية، تبلغ من العمر 34 سنة، وجدت ميتة ليلا، في الملجأ المؤقت، الخاص بالمشردين في مليلية المحتلة، والذي وضع لهم خلال فترة الحجر الصحي، في ظل حالة الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا.



وبعد الحادث المأساوي، الذي أودى بحياة شابة مغربية عالقة في مليلية المحتلة، سمح المغرب، اليوم الجمعة، بإعادة مواطنيه العالقين في المدينة المحتلة.

الخبر، أوردته وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، التي أكدت أن السلطات المغربية، سمحت، اليوم الجمعة، بإعادة المغاربة العالقين في مليلية المحتلة، الذين بدؤوا يستعدون للعودة إلى المغرب.