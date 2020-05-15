القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن النجم السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، حدد وجهته القادمة بعد الرحيل عن صفوف آيه سي ميلان الإيطالي.
وأشارت الكثير من التقارير إلى أن إبرا لن يفعل بند تجديد عقده مع ميلان حتى الموسم المقبل، وسيرحل إلى نادٍ جديد.
ووفقًا لصحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية، فإن إبراهيموفيتش سيغادر ميلان عقب نهاية الموسم الحالي للعودة إلى الدوري السويدي.
وأشارت إلى أن هاماربي الذي يعد إبرا أحد مالكيه سيكون وجهة السلطان الجديدة.
وكان إبراهيموفيتش قد خاض بعض التدريبات رفقة هاماربي، خلال تواجده في السويد مؤخرًا، أثناء فترة توقف البطولات في إيطاليا.
يذكر أن إبرا شارك هذا الموسم في 10 مباريات مع ميلان، ونجح في إحراز 4 أهداف ومنح زملاءه تمريرات حاسمة.
كانت هذه تفاصيل خبر إبراهيموفيتش يحدد وجهته القادمة بعد ميلان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.