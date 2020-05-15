إبراهيموفيتش يحدد وجهته القادمة بعد ميلان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن النجم السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، حدد وجهته القادمة بعد الرحيل عن صفوف آيه سي ميلان الإيطالي.

وأشارت الكثير من التقارير إلى أن إبرا لن يفعل بند تجديد عقده مع ميلان حتى الموسم المقبل، وسيرحل إلى نادٍ جديد.

ووفقًا لصحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية، فإن إبراهيموفيتش سيغادر ميلان عقب نهاية الموسم الحالي للعودة إلى الدوري السويدي.

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وأشارت إلى أن هاماربي الذي يعد إبرا أحد مالكيه سيكون وجهة السلطان الجديدة.

وكان إبراهيموفيتش قد خاض بعض التدريبات رفقة هاماربي، خلال تواجده في السويد مؤخرًا، أثناء فترة توقف البطولات في إيطاليا.

يذكر أن إبرا شارك هذا الموسم في 10 مباريات مع ميلان، ونجح في إحراز 4 أهداف ومنح زملاءه تمريرات حاسمة.