6 إصابات جديدة بفيروس كورونا بالقدس المُحتلّة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجّلت مدينة القدس، اليوم الجمعة، 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المُستجد، في حي الثوري، بحسب ما أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، في بيان صحافيّ.

وذكرت الكيلة أن الإصابات الست الجديدة، تعود لمخالطين سيدة أُعلن عن إصابتها سابقا، فيما تم تسجيل 5 حالات شفاء.

وأضافت وزيرة الصحة أن 4 حالات شفاء سجلت في ضواحي القدس، وحالة في محافظة رام الله والبيرة.

وأوضحت أن الحالة الصحية لجميع المصابين المتواجدين في مراكز العزل والعلاج التابعة لوزارة الصحة بحالة مستقرة، ولا يوجد أي حالة في غرف العناية المكثفة.

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وتابعت: "لليوم الثامن على التوالي لم تسجل أي إصابة بالفيروس في جميع المحافظات الفلسطينية باستثناء مدينة القدس".

وبينت أن عدد الإصابات يرتفع في فلسطين إلى 554 إصابة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة 119 حالة، بينها 61 في مدينة القدس، و52 في بقية المحافظات الشمالية في الضفة الغربية، و6 حالات في المحافظات الجنوبية بقطاع غزة.

وأشارت إلى أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 431 حالة، أي بنسبة 77.7% من مجمل الإصابات المسجلة.

وقالت الكيلة: إن 4881 حالة جديدة أدخلت إلى الحجر الصحي المنزلي، فيما بلغ عدد الحالات الموجودة حاليا في الحجر 16544 شخصا.