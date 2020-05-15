شكرا لقرائتكم خبر عن حظر السيارات في شوارع لندن لتشجيع المشي والدراجات والان نبدء بالتفاصيل
وقال رئيس بلدية لندن صادق خان اليوم الجمعة إنه سيتم تطبيق خطة تشمل الطرق الرئيسية عبر لندن ستحول أجزاء من وسط المدينة إلى واحدة من كبرى المناطق الخالية من السيارات في أي عاصمة حول العالم.
وتابع قائلا "مرض كوفيد-19 يشكل أكبر تحد لشبكة النقل العام في لندن".
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