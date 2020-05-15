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حظر السيارات في شوارع لندن لتشجيع المشي والدراجات

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حظرت بلدية لندن سير السيارات بشوارعها، لتشجيع المواطنين على ممارسة المزيد من المشي وركوب الدراجات ومساعدة وسائل النقل العام على التأقلم مع قيود التباعد الاجتماعي.

وقال رئيس بلدية لندن صادق خان اليوم الجمعة إنه سيتم تطبيق خطة تشمل الطرق الرئيسية عبر لندن ستحول أجزاء من وسط المدينة إلى واحدة من كبرى المناطق الخالية من السيارات في أي عاصمة حول العالم.

وتابع قائلا "مرض كوفيد-19 يشكل أكبر تحد لشبكة النقل العام في لندن".

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