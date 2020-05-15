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الجيش المصري يستهدف بؤرة إرهابية فى سيناء ويقتل 7 إرهابيين

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نفذت القوات المسلحة المصرية عملية نوعية ضد مجموعة من الارهابيين ، بعدما هاجمت بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء أسفرت عن مقتل (7) فرد تكفيرى تم القضاء على أحدهم أثناء تنفيذ المداهمة وعثر بحوزته على بندقية آلية ، بالإضافة إلى القضاء على (6) أفراد آخرين أثناء محاولاتهم الهروب وذلك من خلال تتبعهم بكاميرات المراقبة الأمنية وإستهدافهم داخل أحد الأوكار ومقتلهم جميعاً .

وضبط عربة دفع رباعى وعدد (3) دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية ، و إكتشاف وتفجير عدد (10) عبوة ناسفة ، وضبط وتفجير عدد (4) حزام ناسف ، وضبط (3) بندقية آلية وبندقية قناصة و(3) مسدس 9مم و(21) خزنة وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة و (12) تليفون محمول أنواع وعدد (4) جهاز لاسلكى و(5) شدة ميدانية .

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