شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش المصري يستهدف بؤرة إرهابية فى سيناء ويقتل 7 إرهابيين والان نبدء بالتفاصيل
وضبط عربة دفع رباعى وعدد (3) دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية ، و إكتشاف وتفجير عدد (10) عبوة ناسفة ، وضبط وتفجير عدد (4) حزام ناسف ، وضبط (3) بندقية آلية وبندقية قناصة و(3) مسدس 9مم و(21) خزنة وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة و (12) تليفون محمول أنواع وعدد (4) جهاز لاسلكى و(5) شدة ميدانية .
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