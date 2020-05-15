شكرا لقرائتكم خبر عن منع وضع "عينات التجربة" في محلات العطور والتجميل بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

منعت أمانة المنطقة الشرقية محلات العطور ومستحضرات التجميل بالأسواق التجارية من وضع عينات لمستحضرات التجميل والعطور للتجربة من قبل المتسوقين ، وذلك استكمالاً للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

وأوضحت الأمانة أن هذا الإجراء يأتي حفاظاً على سلامة المستهلكين، وما تترتب عليه لصحة الإنسان ، إذ شدّدت الجهات المختصة وبعد دراسات قامت بها بتفادي إستعمال عينات التجربة الموجودة في المتاجر والمحلات المخصصة لبيعها، خاصة وأنها متاحة لكافة زوار المعارض ، الأمر الذي قد يتسبب بانتشار العدوى ونقل الأمراض ، كما منعت الأمانة ايضاً من استبدال واسترجاع مستحضرات التجميل والمواد الشخصية بعد الفتح ، محذرة من ذلك قطعياً كإجراء احترازي إثر الجائحة .

ووجّهت الأمانة كافة البلديات والمراقبين للقيام بجولات رقابية؛ للتأكد من تطبيق تلك الإجراءات ، حيث شكلت فرقاً مختصة من جميع الإدارات المعنية في الأمانة لمتابعة التنفيذ والرفع بالتقارير اليومية .

ودَعت الأمانة كافة المواطنين والمقيمين إلى التكاتف مع الأمانة والبلديات، والالتزام بهذه التعليمات التي من شأنها الحفاظ على صحتهم والتبليغ عن أي مُنشأة تُخالف ما يأتي ضمن ذلك عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 أو قنوات الأمانة الالكترونية الرسمية .