شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ولايات ألمانية تعيد فتح مطاعمها والان نبدء بالتفاصيل

فتحت خمس ولايات ألمانية، بما في ذلك ولاية برلين، مطاعمها اليوم الجمعة، ولكن مع تطبيق قيود مختلفة لضمان عدم تفشي فيروس كورونا المستجد وخففت ولايات براندنبورج وهيسن وسكسونيا وتورينجن قواعدها مع برلين، وسبقتها في ذلك ولايات ميكلنبورج-فوربومرن وشمال الراين ويستفاليا وسكسونيا السفلى وهامبورج وراينلاند-بفالتس. ومن المتوقع أن تسمح باقي الولايات الألمانية بإعادة فتح مطاعمها بحلول الاثنين المقبل أو 25 مايو الجاري.

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