شكرا لقرائتكم خبر عن عريقات: لا للاستيطان ولا للضم والان نبدء بالتفاصيل

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم على المواقف الفلسطينية الثابتة والمتمثلة بإنهاء الاحتلال ودولتان على حدود 1967، لا للاستيطان ولا للضم. جاءت تصريحات عريقات خلال المحادثات مع مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام فى الشرق الأوسط نيكولاي ميلادنوف. وأكد الطرفان على استمرار دعم وعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وأهمية التعاون في مكافحة جائحة كورونا.

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