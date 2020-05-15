الولايات المتحدة: نهدف لامتلاك لقاح واحد أو أكثر ضد كورونا حتى نهاية 2020

وقال أزار، في مقابلة نقلتها شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الجمعة، إن حكومة الولايات المتحدة تدرس حاليا "أكثر من 100 لقاح مرشح تم استكشافها" على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد

وأوضح أزار: "ما نفعله الآن هو تضييق هذه القائمة لتحديد المجموعة الأساسية، التي ننوي أن نضخ استثمارات ضخمة فيها بقدر مئات ملايين الدولارات، لتنظيم إنتاج اللقاحات بشكل واسع النطاق داخل البلاد".



وتابع وزير الصحة الأمريكي: "وآمل في أن نحصل حتى نهاية هذا العام على لقاح فعال وآمن واحد أو أكثر مع مئات ملايين الجرعات".