الصحة تعلن تسجيل 50 اصابة جديدة وشفاء 61 مصاباً من كورونا في العراق

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (٥٠) إصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة: ٧، بغداد/ الكرخ: ١٠، مدينة الطب: ١٤، البصرة: ١٣، ميسان: ١، السليمانية: ٥".

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وأضاف البيان أن "حالات الشفاء تم تسجيل ٦١ حالة، وكما يلي: بغداد/ الرصافة: ١٣، بغداد/ الكرخ: ٢، مدينة الطب: ٦، البصرة: ٢٤، بابل: ٤، كركوك: ٥، المثنى: ٥، اربيل: ٢"، مؤكداً "تسجيل حالتي وفاة في بغداد/ الرصافة".

ولفت البيان الى أن "مجموع الإصابات بلغ ٣١٩٣، ومجموع حالات الشفاء: ٢٠٨٩، والراقدين الكلي: ٩٨٧، فضلاً عن مجموع الوفيات: ١١٧".