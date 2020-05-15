إجرام بغداد تعلن القبض على عدد من المتهمين في العاصمة

أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، الجمعة، عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين في العاصمة.
وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مفارز مكتب مكافحة اجرام الزهور ألقت القبض على متهم لقيامه بسرقة عجلة نوع باص فوتون ابيض اللون".
وأضافت أن "مفارز مكتب مكافحة اجرام ابي غريب ألقت القبض على متهمين اثنان قاموا بسرقة دراجة نارية نوع بطحة من امام احد الدور، كما القت مفارز مكتب مكافحة اجرام الحرية القبض على متهم لقيامه بعدة سرقات لدراجات التك تك وبيعها بالاشتراك مع متهمين آخرين".
من جانب آخر، ألقت مفارز مكتب مكافحة اجرام الحبيبية القبض على متهم بحوزته هوية مدنية مزورة مع حبوب مخدرة .
وأضافت أن "مفارز مكتب مكافحة اجرام ابي غريب ألقت القبض على متهمين اثنان قاموا بسرقة دراجة نارية نوع بطحة من امام احد الدور، كما القت مفارز مكتب مكافحة اجرام الحرية القبض على متهم لقيامه بعدة سرقات لدراجات التك تك وبيعها بالاشتراك مع متهمين آخرين".
من جانب آخر، ألقت مفارز مكتب مكافحة اجرام الحبيبية القبض على متهم بحوزته هوية مدنية مزورة مع حبوب مخدرة .
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