دراسة للصحة العالمية تتوقع إصابة ربع مليار شخص بكورونا في إفريقيا

نشر الفرع الإفريقي لمنظمة الصحة العالمية دراسة تتوقع أن نحو ربع سكان القارة الإفريقية قد يصابوا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في غضون عام.
ولا تشمل "المنطقة الإفريقية"، حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية، مصر والمغرب وجيبوتي وتونس والصومال والسودان وليبيا.
وحسب هذه الدراسة، سيكون معدل الإصابات الخطرة والوفيات جراء كورونا في القارة السمراء أخفض مما في الولايات المتحدة وأوروبا، وذلك نظرا لسلسلة عوامل بما فيها نسبة صغار السن المرتفعة في المجتمعات الإفريقية وتخلف هذه القارة عن الغرب في معدل السمنة بين المواطنين.
وتعد هذه الدراسة أكثر تفاؤلا من تلك التي نشرتها منتصف أبريل اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وهي توقعت 1.2 مليار إصابة و3.3 مليون وفاة في القارة السمراء بأكملها.
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