دراسة للصحة العالمية تتوقع إصابة ربع مليار شخص بكورونا في إفريقيا

ورجحت الدراسة التي نشرتها مجلة BMJ Global Health أن 22 بالمائة من سكان دول المنطقة الإفريقية حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية (والذين يبلغ عددهم الإجمالي نحو مليار شخص) سيصابون بالفيروس التاجي خلال السنة الأولى من الجائحة، وقد تصل حصيلة الوفيات بينهم إلى 190 ألف شخص، حسب صحيفة "غارديان" البريطانية.ولا تشمل "المنطقة الإفريقية"، حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية، مصر والمغرب وجيبوتي وتونس والصومال والسودان وليبيا.

وحسب هذه الدراسة، سيكون معدل الإصابات الخطرة والوفيات جراء كورونا في القارة السمراء أخفض مما في الولايات المتحدة وأوروبا، وذلك نظرا لسلسلة عوامل بما فيها نسبة صغار السن المرتفعة في المجتمعات الإفريقية وتخلف هذه القارة عن الغرب في معدل السمنة بين المواطنين.

وتعد هذه الدراسة أكثر تفاؤلا من تلك التي نشرتها منتصف أبريل اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وهي توقعت 1.2 مليار إصابة و3.3 مليون وفاة في القارة السمراء بأكملها.