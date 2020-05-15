اخبار العالم

دراسة للصحة العالمية تتوقع إصابة ربع مليار شخص بكورونا في إفريقيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نشر الفرع الإفريقي لمنظمة الصحة العالمية دراسة تتوقع أن نحو ربع سكان القارة الإفريقية قد يصابوا بفيروس المستجد "كوفيد-19" في غضون عام.
ورجحت الدراسة التي نشرتها مجلة BMJ Global Health أن 22 بالمائة من سكان دول المنطقة الإفريقية حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية (والذين يبلغ عددهم الإجمالي نحو مليار شخص) سيصابون بالفيروس التاجي خلال السنة الأولى من الجائحة، وقد تصل حصيلة الوفيات بينهم إلى 190 ألف شخص، حسب صحيفة "غارديان" البريطانية.

ولا تشمل "المنطقة الإفريقية"، حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية، مصر والمغرب وجيبوتي وتونس والصومال والسودان وليبيا.

وحسب هذه الدراسة، سيكون معدل الإصابات الخطرة والوفيات جراء كورونا في القارة السمراء أخفض مما في الولايات المتحدة وأوروبا، وذلك نظرا لسلسلة عوامل بما فيها نسبة صغار السن المرتفعة في المجتمعات الإفريقية وتخلف هذه القارة عن الغرب في معدل السمنة بين المواطنين.

وتعد هذه الدراسة أكثر تفاؤلا من تلك التي نشرتها منتصف أبريل اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وهي توقعت 1.2 مليار إصابة و3.3 مليون وفاة في القارة السمراء بأكملها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دراسة للصحة العالمية تتوقع إصابة ربع مليار شخص بكورونا في إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا