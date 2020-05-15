مقتل 7 إرهابيين في عملية نوعية للجيش المصري بسيناء

الخليج 365الجمعة 2020/5/15 07:25 م بتوقيت أبوظبي
أعلن الجيش المصري، الجمعة، مقتل 7 عناصر إرهابية في عملية نوعية بمحافظة شمال سيناء (شمال شرق).
ووفق بيان للمتحدث باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، فإن العملية جاءت "بناء على معلومات استخباراتية تفيد بتواجد بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء".
وأوضح أنها أسفرت عن مقتل 7 عناصر إرهابية تم القضاء على أحدهم أثناء تنفيذ المداهمة بالإضافة إلى القضاء على 6 أفراد آخرين أثناء محاولاتهم الهروب.
وأشار إلى ضبط عربة دفع رباعى و3 دراجات نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية، واكتشاف وتفجير عدد 10 عبوات ناسفة ، و4 أحزمة ناسفة.
ومنذ فبراير/شباط 2018، يشن الجيش المصري عملية عسكرية واسعة ضد تنظيم داعش الإرهابي بهدف إحكام السيطرة على المحافظة حقق فيها نجاحات كبيرة ضد الإرهاب.
وأحبط الجيش المصري عشرات العمليات الإرهابية وقتل مئات الإرهابيين في إطار عمليات عسكرية تهدف لتطهير محافظة شمال سيناء.
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