روسيا تحذر من استغلال الإرهابيين "كورونا" لتكثيف أنشطتهم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤول روسي، الجمعة، إن الإرهابيين يستغلون أزمة انتشار وباء كورونا المستجد، ويقومون بتكثيف أنشطتهم حول العالم خاصة في الشرق الأوسط.



ونقلت وكالة "سبوتنيك"عن نائب وزير الخارجية الروسي، أوليج سيرمولوتوف، أن "الإرهابيين يكثفون أنشطتهم على الأخص في سوريا والعراق".

ولفت إلى أن "الخلايا النائمة للمنظمات الإرهابية لم تختف من الدول الأوروبية رغم نظام التباعد الاجتماعي المفروض وعدم وجود حشود كبيرة للناس هناك".

وأضاف سيرومولوتوف أن "ما يثير القلق بشكل خاص في هذا الصدد، هو الوضع في عدة مناطق في أفريقيا، مع أنني لا أستطيع القول بأن التهديد الإرهابي في البلدان الأخرى أصبح ضعيفا".

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي، أنه "في ظل ظروف نظام التباعد الاجتماعي القسري في أوروبا على خلفية انتشار وباء كورونا، لم يختف التهديد هناك أيضًا، على الرغم من عدم وجود تجمعات كبيرة للناس".

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واختتم نائب وزير الخارجية بالقول: "نأمل في ظل تفشي وباء الفيروس التاجي، بألا يفقد المجتمع الدولي تماسكه وحزمه في الحرب المشتركة ضد الإرهاب".

وكان خبراء حذروا من استغلال تنظيم "داعش" وباقي التنظيمات الإرهابية لـ"ثغرة" انتشار فيروس كورونا المستجد، وانشغال الحكومات وتوجيه كل مخصصاتها المالية للتصدي له وتداعياته دون الاهتمام بالجانب الأمني.

وحدد الخبراء، طرق إجهاض مخططات التنظيمات الإرهابية عبر القيام بتحركات استباقية إلى جانب اليقظة وتعزيز المواجهات الأمنية على أرض الواقع، وتتبع ورصد تحركات الإرهابيين على الإنترنت.

كما دعوا إلى معالجات اجتماعية أخرى، أبرزها بناء شبكات أمان اجتماعي، وإنهاء محاولات التوظيف الديني للأزمة، وتعزيز وترسيخ صورة ضرورة الأخذ بكل أسباب العلم في التصدي لكورونا.