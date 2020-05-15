نظام أردوغان يعتقل 38 شخصا بينهم زعيم كردي بمزاعم الإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتقلت الأجهزة الأمنية في تركيا، الجمعة، 38 شخصا بينهم زعيم كردي بمزاعم المشاركة في هجوم إرهابي.

وقال مكتب حاكم إقليم فان التركي إن السلطات اعتقلت 38 شخصا بينهم زعيم محلي لحزب الشعوب الديمقراطي المعارض؛ للاشتباه في صلتهم بهجوم مسلح أسفر عن مقتل شخصين بالإقليم الواقع شرقي البلاد.



واستهدف الهجوم الذي وقع، الخميس، 2 من موظفي البلدية ومدنيا كانوا عائدين بعد توزيع مساعدات في أحد الأحياء الخاضعة للحجر الصحي في إطار إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا.

واتهم فخر الدين ألتون، رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، وغيره من المسؤولين حزب العمال الكردستاني بتنفيذ الهجوم.

وتعتبر السلطات التركية، حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الممثل في البرلمان بـ65 نائبًا، الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني الذي تدرجه على قوائم التنظيمات الإرهابية.

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وتقوم السلطات التركية بين الحين والآخر بالعديد من الممارسات للضغط على الحزب، وأعضائه، وشملت هذه الممارسات إقالة رؤساء بلديات منتخبين تابعين له من مناصبهم تحت ذريعة "الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح والدعاية له"، في إشارة للحزب ذاته.

كما تشهد محافظات شرق وجنوب شرق تركيا، ذات الأغلبية الكردية، انتهاكات أمنية كبيرة بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني.

وتشن السلطات من حين لآخر حملات اعتقال واسعة بها تستهدف الأكراد؛ بزعم دعمهم للحزب المذكور، ما يدفعهم للتظاهر بين الحين والآخر رفضا للقمع.



