العراق يسجل حالتي وفاة و50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

الخليج 365الجمعة 2020/5/15 07:14 م بتوقيت أبوظبي
أعلن العراق، الجمعة، تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).
وقالت وزارة الصحة العراقية، في بيان، إن الحالات الجديدة تعني تراجع المعدل اليومي للإصابات إلى أقل من النصف، مقارنة بالأيام الثلاثة الماضية حيث وصل عدد الحالات المسجلة فيها إلى 95 و119 و111 إصابة على التوالي.
وأضافت أنه "تم فحص ٢٩٢١ نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ١٤٣٤٩٤ نموذجاً".
وأوضحت الوزارة أن الإصابات الجديدة موزعة بواقع 7 حالات في بغداد/الرصافة، 10 في بغداد/ الكرخ، 14 في مدينة الطب، 13 بالبصرة، وحالة واحد في ميسان، و5 في السليمانية.
ولفتت إلى أن حالات الشفاء بلغت ٦١ حالة موزعة على بغداد/ الرصافة: ١٣، بغداد/ الكرخ: ٢، مدينة الطب: ٦، البصرة: ٢٤، بابل : ٤، كركوك: ٥، المثنى: ٥، اربيل: ٢.
كما سُجلت حالتا وفاة في بغداد/ الرصافة ليرتفع إجمالي الوفيات في العراق إلى 117 وفاة، مقابل ٣١٩٣ إصابة بفيروس كورونا.
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