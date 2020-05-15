الأردن يسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المزيد

سجل الأردن، الجمعة، 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) ليرتفع الإجمالي لديه إلى 596 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية أن الإصابات الجديدة موزعة بواقع 6 حالات لمخالطي مخالطي سائق الشاحنة في منطقة الخناصري، منها 3 حالات في محافظة الزرقاء، وحالتان في محافظة إربد، وحالة واحدة في محافظة المفرق.

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كما تتضمن 4 حالات إصابة لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، منهم أردنيّان، و2 من جنسيّة عربيّة تمّ التعامل معهما وفق البروتوكول المتّبع.

وأكدت الوزارة تسجيل 8 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة، ليصل إجمالي الحالات قيد العلاج 131 حالة.

ولفتت إلى إجراء قرابة 4500 فحص مخبري، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 136229 فحصاً.