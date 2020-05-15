الأردن يسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المزيد

الخليج 365الجمعة 2020/5/15 07:10 م بتوقيت أبوظبي
سجل الأردن، الجمعة، 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) ليرتفع الإجمالي لديه إلى 596 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة الأردنية أن الإصابات الجديدة موزعة بواقع 6 حالات لمخالطي مخالطي سائق الشاحنة في منطقة الخناصري، منها 3 حالات في محافظة الزرقاء، وحالتان في محافظة إربد، وحالة واحدة في محافظة المفرق.
كما تتضمن 4 حالات إصابة لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، منهم أردنيّان، و2 من جنسيّة عربيّة تمّ التعامل معهما وفق البروتوكول المتّبع.
وأكدت الوزارة تسجيل 8 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة، ليصل إجمالي الحالات قيد العلاج 131 حالة.
ولفتت إلى إجراء قرابة 4500 فحص مخبري، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 136229 فحصاً.
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