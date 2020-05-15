الخليج 365الجمعة 2020/5/15 06:40 م بتوقيت أبوظبي
أعلن اليمن، الجمعة، عن تسجيل 18 إصابة جديدة و3 حالات وفاة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).
وأوضحت وزارة الصحة اليمنية أن الحالات الجديدة تم رصدها في محافظتي عدن وحضرموت.
وقالت اللجنة العليا لمواجهة كورونا، في بيان، إنها سجلت 13 إصابة جديدة في العاصمة المؤقتة عدن التي يتفشي فيها الفيروس وامراض الحميات الأخرى.
وأشارت إلى تسجيل 5 حالات إصابة و3 حالات وفاة في محافظة حضرموت، شرقي البلاد.
وبذلك يرتفع عدد الحالات المؤكدة التراكمية في اليمن منذ العاشر من أبريل إلى 106 إصابات و15 حالة وفاة، فيما تعافت حالة واحدة فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن يسجل 21 إصابة جديدة و3 وفيات بفيروس كورونا المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.