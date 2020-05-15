اليمن يسجل 21 إصابة جديدة و3 وفيات بفيروس كورونا المزيد

أعلن اليمن، الجمعة، عن تسجيل 18 إصابة جديدة و3 حالات وفاة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وأوضحت وزارة الصحة اليمنية أن الحالات الجديدة تم رصدها في محافظتي عدن وحضرموت.

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وقالت اللجنة العليا لمواجهة كورونا، في بيان، إنها سجلت 13 إصابة جديدة في العاصمة المؤقتة عدن التي يتفشي فيها الفيروس وامراض الحميات الأخرى.



وأشارت إلى تسجيل 5 حالات إصابة و3 حالات وفاة في محافظة حضرموت، شرقي البلاد.



وبذلك يرتفع عدد الحالات المؤكدة التراكمية في اليمن منذ العاشر من أبريل إلى 106 إصابات و15 حالة وفاة، فيما تعافت حالة واحدة فقط.

