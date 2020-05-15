الإمارات: 38 ألف فحص كورونا تكشف عن 747 إصابة وشفاء 398 المزيد

الخليج 365الجمعة 2020/5/15 05:40 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت الإمارات، الجمعة، عن إجراء أكثر من 38 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات لاحتواء انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).
وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات إن تكثيف إجراءات التقصي والفحص ساهم في الكشف عن 747 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ما يرفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 21831 حالة.
كما أعلنت عن حالتي وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 210 حالة.
ولفتت الوزارة إلى شفاء 398 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 7328 حالة.
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