الأغنى في بريطانيا.. 3 ملايين تحرم صلاح من Top 10

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كان المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، على أعتاب الدخول إلى قائمة أغنى الرياضيين الشبان في المملكة البريطانية، غير أن 3 ملايين فقط أبعدته عن دخول تلك القائمة.

صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية أعدت تقريرا عن أغنى الرياضيين الشبان في المملكة المتحدة، وهم الرياضيون الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما، حيث جاء محمد صلاح في المرتبة الـ13، بثروة إجمالية بلغت قيمتها 19 مليون جنيه إسترليني.

صلاح كان يحتاج إلى 3 ملايين فقط للتفوق على زميله الإنجليزي جوردان هندرسون، قائد ليفربول، الذي يحتل المركز العاشر بـ21 مليون جنيه إسترليني.

كما كان النجم المصري في حاجة إلى مليون جنيه إسترليني فقط لمساواة زميله الهولندي فيرجيل فان ديك، والفرنسي أنتوني مارسيال، نجم مانشستر يونايتد، حيث حلا في المركزين الـ11 والـ12 بثروة قيمتها 20 مليون جنيه إسترليني.

بيل يتصدر وملاكم وحيد

القائمة الشابة شهدت سيطرة كاملة من لاعبي كرة القدم، حيث تواجد 9 منهم بالمراكز الـ10 الأولى، على رأسهم الويلزي جاريث بيل، جناح ريال مدريد الإسباني، الذي تصدر القائمة بثروة بلغت قيمتها 114 مليون جنيه إسترليني.





الوحيد الذي تواجد من خارج لاعبي كرة القدم بقائمة أغلى الشبان كان الملاكم أنطوني جوشوا، بطل العالم في الوزن الثقيل، الذي حل في المرتبة الثانية بعد بيل.

وجنى جوشوا حوالي 78 مليون جنيه إسترليني من نزالين ضد آندي رويز جونيور، العام الماضي، ليرفع ثروته الصافية إلى 107 ملايين.

ديربي مانشستر

وبعيدا عن بيل وجوشوا، فإن قائمة الـ10 الأوائل شهدت وجودا مكثفا من لاعبي قطبي مدينة مانشستر، السيتي واليونايتد، الذين سيطروا على المراكز من الثالث إلى السادس.

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وفي المركز الثالث جاء الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، بثروة تبلغ قيمتها 50 مليون جنيه إسترليني، يليه البلجيكي كيفن دي بروين، نجم مانشستر سيتي، بثروة بلغت قيمتها 34 مليونا.





الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، حل في المرتبة الخامسة بثروة تبلغ 34 مليون جنيه إسترليني، متفوقا على الإنجليزي رحيم سترلينج، صاحب المركز السادس بـ28 مليونا.

وفي المركز السابع، جاء الفرنسي نجولو كانتي، لاعب وسط تشيلسي، بـ25 مليونا، يليه الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام، بـ24 مليونا، ثم مواطنه دانييل ستوريدج، مهاجم ليفربول الأسبق بـ22 مليونا، قبل أن يحل مواطنه هندرسون في المركز العاشر بـ21 مليونا.

هاميلتون الأغلى

وبعيدا عن اللاعبين الشباب، أصدرت الصحيفة البريطانية تصنيفا آخر يضم أغلى الرياضيين في بريطانيا بشكل عام، دون التقيد بالسن، حيث تزعمه لويس هاميلتون، سائق سيارات فورمولا1، بثروة صافية بلغت قيمتها 224 مليون جنيه إسترليني.

وبذلك تخطي هاميلتون، ديفيد بيكهام، أسطورة مانشستر يونايتد، الذي بلغت ثروته عند اعتزال كرة القدم في 2013 نحو 200 مليون جنيه إسترليني.





وارتفعت ثروة هاميلتون، الذي وقع عقدا مع مرسيدس في 2018 مقابل 40 مليون جنيه استرليني في العام، بواقع 37 مليون جنيه استرليني خلال العام الماضي.



وفي القائمة تواجد جاء لاعب الجولف روري مكيلروي، الذي عاد لقمة التصنيف العالمي في فبراير/شباط الماضي لأول مرة منذ 2015، وذلك بثروة صافية تبلغ 170 مليون جنيه استرليني.