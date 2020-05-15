حاكم نيويورك يعلن تمديد العزل في المدينة حتى 13 يونيو

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مدّد حاكم ولاية نيويورك حتى 13 حزيران/يونيو مرسوم العزل في المدينة الذي كانت تنتهي مدته الجمعة، مستثنياً خمس مناطق هي الأقلّ اكتظاظاً بالسكان في هذه الولاية التي تعدّ عشرين مليون نسمة.
ويمدّد المرسوم الذي وقّعه الحاكم أندرو كومو، العزل لمدينة نيويورك ومحيطها، المتضررة كثيراً جراء فيروس كورونا المستجدّ. وأحصت العاصمة الاقتصادية الأميركية أكثر من 20 ألف وفاة بكوفيد-19. في المقابل، أصبح بامكان خمس مناطق أقلّ اكتظاظاً بالسكان إعادة إطلاق تدريجي لبعض الأنشطة الاقتصادية.
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