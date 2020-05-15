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ولي عهد إيران السابق يهاجم النظام الإيراني

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اليمن العربي - متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 مايو 2020

ولي عهد إيران السابق يهاجم النظام الإيراني

الخليج 365 - متابعات

هاجم ولي عهد إيران السابق رضا بهلوي؛ النظام الايراني بشدة، واصفاً المسؤولين بالفاسدين والمجرمين الذين يقتلون الشعب الإيراني في البر والبحر والجو.

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وقال رضا بهلوي؛ في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر": "أولاً تقتلون شباب إيران في البر والجو والبحر، ثم تسخرون من أسرهم بوقاحة وانحرافات وأكاذيب قذرة تعطي الصبغة الدينية".

وأكّد بهلوي؛ أن مَن يظن أنه يمكنه تغيير السلوك الإجرامي المتخلف لدى النظام الإيراني مثل مَن ينخرط في ممارسات عقيمة.

جاء ذلك تعليقاً على مقتل عشرات الجنود في مدمّرة تابعة للجيش الإيراني في قصفٍ بالخطأ من سفينة حربية إيرانية قبل أيام قليلة.  

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