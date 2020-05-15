أنجبت 3 أطفال خلال أسرها بأفغانستان.. واشنطن تعلن عن مكافأة "مليون دولار" لمن يدلي بمعلومات عن خاطفي أمريكية

أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي اليوم، الجمعة، عن مكافأة تصل إلى مليون دولار عن معلومات يمكن أن تساعد بالقبض على خاطفي مواطنة أمريكية وزوجها الكندي.

وجاء في بيان نشر على موقع مكتب التحقيقات الفدرالي أن "السلطات الأمريكية تعرض مكافأة تصل إلى مليون دولار مقابل معلومات تؤدي مباشرة إلى اعتقال أو مقاضاة الأشخاص المسؤولين عن اختطاف واحتجاز كيتلين كولمان وزوجها الكندي جوشوا بويل، اللذين تم إطلاق سراحهما من الأسر في العام 2017".

واختطفت كولمان وزوجها عام 2012 في أفغانستان، على يد مسلحين من "شبكة حقاني" الإرهابية، حيث كانا يمارسان المشي السياحي. حسبما نشر موقع "روسيا اليوم".

وخلال مدة وجودهم في الأسر أصبح لديهما ثلاثة أطفال. وفي أوائل أكتوبر 2017، تمكن الجيش الباكستاني من إطلاق سراح الزوجين وأطفالهما الذين ولدوا في الأسر.