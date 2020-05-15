وزر الصحة الأميركي: نستهدف إطلاق عقار فعال ضد كورونا حتى نهاية 2020

أكد ​وزير الصحة​ الأميركي أليكس أزار، أن حكومة ​الولايات المتحدة​ "تستهدف إطلاق إنتاج لقاح واحد فعال وربما أكثر ضد ​فيروس كورونا​ حتى أواخر 2020"، متوقعا "الحصول على مئات ملايين الجرعات".

ولفت أزار، في حديث تلفزيوني، إلى أن "حكومة الولايات المتحدة تدرس حاليا أكثر من 100 لقاح مرشح تم استكشافها على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد"، موضحًا أن "ما نفعله الآن هو تضييق هذه القائمة لتحديد المجموعة الأساسية، التي ننوي أن نضخ استثمارات ضخمة فيها بقدر مئات ملايين الدولارات، لتنظيم إنتاج اللقاحات بشكل واسع النطاق داخل البلاد".

كما أعرب عن أمله في أن "نحصل حتى نهاية هذا العام على لقاح فعال وآمن واحد أو أكثر مع مئات ملايين الجرعات".