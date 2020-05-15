تراجع عدد وفيات كورونا اليومية في بريطانيا بتسجيل 384 حالة جديدة

سجلت ​بريطانيا​ اليوم تراجعا نسبيا لمعدل الوفيات ب​فيروس كورونا​، حيث تم رصد 383 حالة جديدة مقابل 428 في إحصائية أمس الخميس.

وكان قد أشار المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في وقت سابق من اليوم، إلى أن "المملكة المتحدة قد تخفف القيود المفروضة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بدرجات ومستويات مختلفة في مناطق معينة"، لافتاً إلى أن "السلطات قد تلجأ إلى تخفيف بعض الإجراءات بمعدلات مختلفة في أجزاء مختلفة من البلاد، وفي الوقت نفسه يمكن أن نلجأ إلى إعادة فرض بعض الإجراءات في بعض أنحاء البلاد"، منوّهًا بأنه ليس لديه علم بأي خطط في الوقت الحالي فيما يتعلق بالمدارس.