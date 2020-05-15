الفاتيكان يعلن إعادة فتح أبواب كاتدرائية القديس بطرس أمام السياح

أعلن ​الفاتيكان​ إعادة فتح أبواب كاتدرائية القديس بطرس يوم الإثنين أمام السياح، في حين أعلن يوم أمس الخميس إعادة فتح ساحة القديس بطرس أمام السياح. وكان الفاتيكان أعلن في شهر آذار الماضي، إغلاق ميدان القديس بطرس وكاتدرائية القديس بطرس أمام السياح والمجموعات المصحوبة بمرشدين بسبب فيروس كورونا. وأشار الفاتيكان، في بيانه، إلى أنه "أغلق أيضا مكتب البريد الخاص به في الساحة، والذي يجذب العديد من السياح، بالإضافة إلى متجر الكتب وخدمة الصور"، منوّهًا بأنه "أغلق كذلك كافيتيريا داخل الفاتيكان للموظفين".

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