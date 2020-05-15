عمدة طوكيو: تخفيف قيود كورونا يعتمد على تسجيل أقل من 20 إصابة جديدة يوميًا

أشارت عمدة ​طوكيو​ يوريكو كويكي، إلى أن "حكومة طوكيو وضعت أرقامًا محددة كهدف لتخفيف القيود، من بينها تسجيل أقل من 20 إصابة جديدة يوميًا بفيروس "كورونا" في المتوسط خلال أسبوع، فضلاً عن تسجيل نسبة أقل من 50% في طرق انتقال العدوى غير المعروفة".

وخلال عرضها خارطة طريق من أجل تخفيف الإجراءات التقييدية سعيًا إلى مكافحة تفشي فيروس "كورونا" المستجد في العاصمة طوكيو، حثت كويكي سكان طوكيو على عدم التهاون في إجراءات الوقاية تزامنًا مع رفع القيود عن 38 مقاطعة من إجمالي 47 مقاطعة يابانية.

كما أفادت بأنها "تخطط لإصدار "إنذار طويكو" عندما ترتفع حالات الإصابة الجديدة مجددًا، وسيتم المطالبة بوقف الأعمال التجارية إذ ارتفعت حالات الإصابة عن 50 أو أكثر في اليوم".