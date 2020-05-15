الصحة الكويتية: 885 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة

أعلنت ​وزارة الصحة​ الكويتية تسجيل 885 حالة إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، ليرتفع بالتالي عدد المصابين بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الأخيرة إلى 12860 حالة.

ولفتت الوزارة إلى أنه "تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة في عموم البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع بالتالي إجمالي عدد ضحايا الفيروس إلى 96 حالة وفاة".

كما أفادت بأن "عدد الحالات المصابة التي تتلقى العلاج بالمستشفيات وصل إلى 9124 حالة، من بينها 190 في أقسام العناية المركزة بالمستشفيات".

ونوّهت الوزارة بأنه "تم تسجيل 189 حالة تعافي من الفيروس، ليصبح إجمالي المتعافين 3640 شخصًا".