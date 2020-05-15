طالب المرشح الديمقراطي المحتمل في انتخابات الرئاسة الأميركية القادمة، جو بايدن، الأمريكيين بالامتناع عن التصويت لصالحة إذا كانوا يصدقون ادعاءات تورطه في قضية تحرش جنسي.
وفي حديث تلفزيوني، شدد بايدن على انه "لا يتذكر السيدة تارا ريد التي اتهمته بالتحرش بها"، منوّهًا بأنه "يجب أخذ ادعاءاتها على محمل الجد، والتحقيق معها بعناية".
ومن الجدير ذكره أن ريد قدمت في وقت سابق شكوى ضد بايدن إلى شرطة واشنطن، متهمة إياه بالتحرش الجنسي بها، والادعاء عليها في عام 1993 عندما كان لا يزال عضوا في مجلس الشيوخ.
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن للأميركيين: إن كنتم تصدقون ادعاءات التحرش الجنسي بحقي لا تنتخبوني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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