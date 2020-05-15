الصحة العالمية: جائحة فيروس كورونا المستجد لم تبلغ بعد أسوأ مراحلها

حذرت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس من أن "جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لم تبلغ بعد أسوأ مراحلها"، مرجحةً أن "العدوى ستستمر في نشر الفوضى بين الناس".
ولفتت هاريس إلى أن "الجائحة لا تزال في مراحلها المبكرة في إفريقيا وأميركا الجنوبية وغيرها من مناطق العالم"، مؤكدة أن "المنظمة تتوقع ارتفاعًا في وتيرة تفشي الوباء في جنوب شرقي آسيا، وخاصة في الهند وباكستان".
كما نبهت من أن "حصيلة الإصابات ترتفع حاليا في مناطق تحظى بنظام رعاية صحية أكثر ضعفا، مع العدد الأقل من الكوادر الطبية ومعدات الحماية الشخصية"، مشددةً على أن "أي جهود لن تكون كافية في سبيل محاربة الفيروس". وأفادت بأن "كورونا قد يعود إلى المناطق التي قد تم تحقيق انتصار عليه فيها".
وأشارت هاريس إلى أن "تطوير لقاح ضد الفيروس لن يؤدي بالضبط إلى دحر هذه الجائحة"، متسائلة إن كان الجميع سيحصل على هذا اللقاح الجيد إذا تم تطويه، "وهل سيتم توزيعه على جميع المحتاجين في كل دولة".
بموازاة ذلك، نوّهت المتحدثة بأن "البشرية ستحتاج إلى سنوات بغية الوصول إلى مناعة ضد كورونا، إن لم يتم التوصل إلى لقاح ضد الفيروس هذا"، معتبرةً أن "توقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن يتم تطوير لقاح ضد الفيروس التاجي حتى نهاية العام الجاري، ليس مرجحًا".
وأوضحت أن "خبراء في مائة فريق يعملون في مختلف أنحاء العالم على تطوير لقاح، غير أن هذه العملية تتطلب وقتا، وخاصة لضمان فعالية اللقاح وسلامته".
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