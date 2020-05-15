السلطات الإيطالية تسمح بحرية التنقل بدءا من حزيران المقبل

ذكرت مسودة مرسوم أن ​إيطاليا​ بصدد السماح بحرية السفر في أنحاء البلاد بدءا من 3 حزيران المقبل، فيما تتجه الحكومة صوب رفع إجراءات العزل العام التي فرضتها بسبب ​كورونا​.

والمسودة التي من المتوقع اعتمادها اليوم، وربما يجري تعديلها قبل الموعد المحدد، أكدت أنه "سيتم السماح بكافة الانتقالات داخل المناطق اعتبارا من 18 أيار، لكن الحظر على السفر بين المناطق سيرفع في الثالث من حزيران المقبل".

وذكرت المسودة، أن "المناطق يمكنها إعادة تشغيل كافة قطاعات ​الاقتصاد​ التي لا تزال مغلقة طالما تم اتباع بروتوكولات ​الوقاية​، فيما ستراقب السلطات الصحية المحلية الوضع للتأكد من بقاء العدوى تحت السيطرة".

وسجلت إيطاليا 223096 حالة إصابة مؤكدة بكورونا، الذي أودى بحياة نحو 31400 شخص في إيطاليا منذ بدء تفشيه في البلاد في 21 شباط الماضي، وهي ثالث أعلى حصيلة ​وفيات​ على مستوى العالم، بعد ​الولايات المتحدة​ وبريطانيا.​​​​​​​

