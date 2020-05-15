تسجيل 19 حالة إصابة جديدة بكورونا في اليمن بالإضافة إلى 3 وفيات

أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة كورونا في اليمن، يوم الجمعة، تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد تشمل 3 وفيات، مشيرةً إلى أنها سجلت 13 إصابة في محافظة عدن، و8 في محافظة حضرموت بينها 3 وفيات، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة منذ العاشر من أبريل إلى 106 حالة، بينها 15 حالة وفاة.
وكانت منذ وقت قليل قد حذرت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس من أن "جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لم تبلغ بعد أسوأ مراحلها"، مرجحةً أن "العدوى ستستمر في نشر الفوضى بين الناس، حيث لا تزال الجائحة في مراحلها المبكرة في إفريقيا وأميركا الجنوبية وغيرها من مناطق العالم"، مؤكدة أن "المنظمة تتوقع ارتفاعًا في وتيرة تفشي الوباء في جنوب شرقي آسيا، وخاصة في الهند وباكستان".
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