حاكم نيويورك يمدد الإغلاق في الولاية حتى 13 حزيران المقبل

أعلن حاكم ولاية ​نيويورك​ الأميركية ​أندرو كومو​، تمديد الإغلاق العام المفروض في البلاد للحد من انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" والوقاية منه، حتى 13 من شهر حزيران المقبل.

وفي سياق متصل، كان خبير الأوبئة والشخصية الأساسية في إدارة خلية الأزمة المخصصة لكورونا في ​البيت الأبيض​ أنتوني فاوتشي، حذر فس وقت سابق من أن "رفع الإغلاق بشكل سريع سيؤدي الى تداعيات خطيرة جدا بما يشمل تسجيل إصابات جديدة في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة تجاوز أزمة الوباء".

ولفت فاوتشي إلى أن "​الحكومة الفيدرالية​ وضعت توجيهات للإدارات المحلية حول كيفية استئناف الأنشطة بشكل آمن"، مؤكدا أن "الوصول الى انخفاض حالات الإصابة بالوباء بشكل كبير على مدى 14 يومًا يشكل خطوة أولى أساسية في هذا المجال".