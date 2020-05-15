داخلية فرنسا: انخفاض نسبة تهريب المخدرات حوالي 35% بسبب الحجر

أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، عن أن الإجراءات الوقائية، التي تم اتخاذها لمنع تفشي فيروس كورونا ساهمت في انخفاض تهريب المخدرات بنسبة ما بين 30% و40%.
تجدر الإشارة إلى أن فرنسا لا تزال تغلق حدودها في إطار الإجراءات المتخذة لاحتواء فيروس كورونا، حيث أكد كاستانير في وقت سابق أن "الحدود ستبقى مغلقة حتى إشعار آخر، لقد قررنا تمديد العمل بالقيود المفروضة حتى 15 حزيران على الأقل"، لكن على الرغم من إغلاق الحدود والقيود المفروضة، أوقفت الجمارك الفرنسية، نهاية الشهر الماضي، شاحنة إسبانية تنقل 1.2 طن من الحشيش في جنوب البلاد.
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